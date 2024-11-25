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لبنان

على وقع "أنباء اقتراب وقف النار".. إسرائيل تقصف "ضاحية بيروت"

Lebanon 24
25-11-2024 | 11:57
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات جويّة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وقصف العدو بشكل خاص منطقتي الغبيري وحارة حريك، وقد سبق ذلك غارات عديدة طالت الطيونة وأحياء مختلفة من الضاحية.
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ويأتي هذا القصف بعد ساعات حاسمة يعيشها لبنان وسط الأجواء الإيجابية التي تمخضت بشأن مساعي وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في وقتٍ يُحكى عن أن تل أبيب وافقت على التسوية مع لبنان وستقرّ ذلك قريباً جداً.
معلومات "لبنان24" كشفت أنّ الاتصالات المكثفة تتكثف قبل الإعلان عن وقف اطلاق النار المتوقع عند الساعة العاشرة من قبل ظهر بعد غد الأربعاء.
ماذا حصل اليوم على صعيد التسوية؟
اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات". 
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس صعب لـ"رويترز" إنّ "الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة ستراقبها لجنة من 5 دول ترأسها واشنطن". 
كذلك، نقلت رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها إن "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو قريبا عما كانت عليه الأمر قبل أيام أو أسابيع قليلة". 
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاق مع لبنان تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت". 
من جهتها، قالت قناة "العربية" إن الجانب اللبناني تبلغ بإعلان وقف إطلاق النار خلال 36 ساعة، فيما نقلت عن مصدر لبناني رسميّ قوله: "نقترب من وقف النار مع إسرائيل".
إلى ذلك، نقلت التقارير عن مسؤول أميركي قوله إنّ مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يوما، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، فيما سيحرك حزب الله قواته باتجاه منطقة جنوب الليطاني.



 
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