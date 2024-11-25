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لبنان
"خلال ساعات أو أيام".. بوصعب يكشف آخر المعلومات عن وقف إطلاق النّار
Lebanon 24
25-11-2024
|
12:39
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كشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، اليوم الإثنين، أنّه "خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سنشهد الإعلان عن وقف إطلاق النار".
تابع بو صعب في كلامه للميادين أنه "سنبقى حذرين لأن التجربة مع نتنياهو غير مشجعة"، مشيراً إلى أنّ "المعلومات الواردة من قبل الوسيط الأميركي تفيد بأنه تم تخطي النقطة الأخيرة التي كانت عالقة".
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وأكّد أنّ "اللجنة التي ستشرف على تطبيق الاتفاق 1701 يمكن أن تتوسع لكن المطروح حالياً هما الولايات المتحدة وفرنسا"، موضحاً أنّ "اللجنة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق غير مخوّلة للعمل بما هو خارج نص القرار 1701".
وكان بو صعب قد تحدث لوكالة رويترز، إنه "لم تعد هناك عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله".
وأضاف أن "إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة".
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