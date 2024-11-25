جنبلاط استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين، في زيارة وداعية.



وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

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