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لبنان

جنبلاط استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:44
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين، في زيارة وداعية.

وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
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لبنان

وليد جنبلاط

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