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لبنان

عن "وقف إطلاق النار".. إليكم آخر تصريح لـ"البيت الأبيض"

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:50
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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أنه "لا يوجد اتفاق جاهز الآن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وسنعلن عنه عندما يتم إحرازه"، موضحاً أن "وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن".
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تابع: "لن نؤكد أي تقارير تحدثت عن ضمانات قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في لبنان".

وأشار إلى أن "الاتصالات بشأن التوصل لاتفاق مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه"، موكداً أن "آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي عاد إلى واشنطن والنقاشات تسير بشكل إيجابي".

وأعلن كيربي أنه "يراقب عن كثب المفاوضات نحن نشارك بنشاط في وضع حد لهذا الأمر. ولا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وبينما نتحدث الآن تستمر المحادثات" لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد أنّ "الرئيس بايدن على اتصال مع هوكشتاين هناك أمور يعملون عليها". (روسيا اليوم) 

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