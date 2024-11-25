Advertisement

تابع: "لن نؤكد أي تقارير تحدثت عن ضمانات قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في لبنان".وأشار إلى أن "الاتصالات بشأن التوصل لاتفاق مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه"، موكداً أن "آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي عاد إلى واشنطن والنقاشات تسير بشكل إيجابي".وأعلن كيربي أنه "يراقب عن كثب المفاوضات نحن نشارك بنشاط في وضع حد لهذا الأمر. ولا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وبينما نتحدث الآن تستمر المحادثات" لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل.وأكد أنّ "الرئيس بايدن على اتصال مع هوكشتاين هناك أمور يعملون عليها". (روسيا اليوم)