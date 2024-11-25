هذا جديد "الغارات".. مناطق لبنانية عديدة تتعرّض للقصف (تغطية مباشرة)

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غاراتٍ عنيفة طالت عدداً من المناطق اللبنانية.
وحتى الساعة، فإن المناطق التي تعرضت للقصف هي التالية:
- حاروف
- خربة سلم
- البرج الشمالي
- الخيام
- البازورية
- بنت جبيل
- الجميجمة
- عبا
- جبشيت
- شبعا
- شبيل-قضاء جزين
- المحمودية
- كونين
- عيناثا
- الغازية
- صور
- حانين
- النبطية
- الشهابية
- القليعة
- راشيا الفخار
- حارة حريك (الضاحية الجنوبية لبيروت)
- الشويفات (الضاحية الجنوبية لبيروت)
- الشياح (الضاحية الجنوبية لبيروت)
-بريقع
-الزرارية
- حبوش
-انصار
-تول
-برعشيت
-مشغرة
-تلال الجبور
-زلايا
-رومين
-مرج زبدين