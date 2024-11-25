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لبنان

هذا جديد "الغارات".. مناطق لبنانية عديدة تتعرّض للقصف (تغطية مباشرة)

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:57
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غاراتٍ عنيفة طالت عدداً من المناطق اللبنانية.
 
وحتى الساعة، فإن المناطق التي تعرضت للقصف هي التالية:
 
- حاروف
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- خربة سلم
 
- البرج الشمالي
 
- الخيام
 
- البازورية
 
- بنت جبيل
 
- الجميجمة 
 
- عبا
 
- جبشيت
 
- شبعا
 
- شبيل-قضاء جزين
 
- المحمودية
 
- كونين
 
- عيناثا
 
- الغازية
 
- صور
 
- حانين
 
- النبطية
 
- الشهابية
 
- القليعة
 
- راشيا الفخار
 
- حارة حريك (الضاحية الجنوبية لبيروت)
 
- الشويفات (الضاحية الجنوبية لبيروت)
 
- الشياح (الضاحية الجنوبية لبيروت)

-بريقع

-الزرارية

- حبوش

-انصار

-تول

-برعشيت 

-مشغرة 

-تلال الجبور

-زلايا 

-رومين

-مرج زبدين



 
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