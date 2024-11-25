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لبنان

غارة "الضاحية".. ماذا استهدف الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:49
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كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس"، مساء اليوم الإثنين، أنّه: "متابعة للغارات على مقرات القيادة ومراكز السيطرة التابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله في وقت سابق اليوم شنت طائرات حربية قبل قليل غارات استهدفت مقرات قيادة للمجلس التنفيذي في ضاحية بيروت الجنوبية. كما تم استهداف مقرات قيادة عسكرية أخرى للتنظيم".
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أضاف أدرعي، أنّ "هذه الغارات تهدف إلى استهداف قدرة المجلس التنفيذي لتوجيه ودعم عناصر حزب الله وأعماله إلى جانب ضرب محاولته اعمار قدراته العسكرية".

واشار إبى أنّ "هذه الغارات تأتي في اطار ضربات جيش الدفاع التي تستهدف المجلس التنفيذي في حزب الله وقدراته لتنفيذ مخططاته ضد دولة إسرائيل وفي إطار الجهود الرامية لتدمير مقرات القيادة ومواقع الانتاج ومستودعات الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في منطقة الضاحية".
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