بالأرقام.. الصحة تكشف حصيلة الشهداء والجرحى على المدن والبلدات

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- الشويفات: شهيدة وستة جرحى- الغازية: شهيد وسبعة جرحى- الجميجمة: شهيدان وأربعة جرحى- صور: شهيد وعشرة جرحى- البص - قضاء صور : سبعة شهداء وأشلاء وستة جرحى- معركة - قضاء صور :تسعة شهداء وستة عشر جريحا- عين بعال - قضاء صور: شهيدان وأثناء عشر جريحا- البازورية - قضاء صور: أربعة شهداء وثلاثة جرحى- النبي شيت - بعلبك الهرمل: أربعة شهداء