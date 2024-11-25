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لبنان

بالأرقام.. الصحة تكشف حصيلة الشهداء والجرحى على المدن والبلدات

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:58
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 صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، بيان بحصيلة غارات للعدو الإسرائيلي على عدد من المدن والبلدات اللبنانية اليوم وفق الآتي:

- الشويفات: شهيدة وستة جرحى
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- الغازية: شهيد وسبعة جرحى

- الجميجمة: شهيدان وأربعة جرحى 

- صور: شهيد وعشرة جرحى 

- البص - قضاء صور : سبعة شهداء وأشلاء وستة جرحى 

- معركة - قضاء صور :تسعة شهداء وستة عشر جريحا

- عين بعال - قضاء صور: شهيدان وأثناء عشر جريحا

- البازورية - قضاء صور: أربعة شهداء وثلاثة جرحى 

- النبي شيت - بعلبك الهرمل: أربعة شهداء
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