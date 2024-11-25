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لبنان

عن قصف الحدود بين لبنان وسوريا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
25-11-2024 | 16:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مهاجمة معابر يستخدمها "حزب الله" لنقل أسلحة عبرها من سوريا إلى لبنان، على حدّ مزاعمه.
وزعم جيش العدو أنَّ هذه الهجمات تهدفُ إلى إحباط قدرات الوحدة 4400 التابعة لـ"حزب الله" والمسؤولة عن نقل الأسلحة التي تُستخدم في الهجمات ضد إسرائيل.
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ومساء، استهدف العدو الإسرائيلي، الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً ناحية منطقة الهرمل، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
بدوره، قال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت جسوراً ومعابر قرب الحدود السورية - اللبنانية.
إلى ذلك، تحدث المعلومات عن أنَّ القصف طال محيط معبر الأمانة الحدوديّ وحاجز البوابة وجسر الدف والجوبانية وجوسي والحوش وجسر الحضور ومطربة. 


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