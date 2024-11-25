سرّ جديد عن "نفق لحزب الله".. معلومات مُفاجئة

كشف تقرير إسرائيلي جديد أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف نفقاً يعبر من سوريا إلى لبنان، زاعماً أنه يتم استخدامه لنقل الأسلحة إلى "حزب الله".

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن ما كشفه الجيش الإسرائيلي يشمل سلسلة من الهجمات التي عطلت محاولات نقل أسلحة عبر الأراضي السورية إلى أيدي "حزب الله" في لبنان، مشيرة إلى أنه "قبل حوالي شهرين تم مهاجمة موقع مركزي في سوريا تم إنشاؤه بالتعاون مع إيران".

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وكان الموقع يضم نفقًا مركزيًا يبلغ طوله حوالي 3.5 كيلومترًا يعبر الحدود السورية اللبنانية وكان يستخدم للنقل، واستخدم لتخزين الأسلحة الاستراتيجية لعقود من الزمن، وبدأ بناء النفق في عام 2009، واستمر بناؤه حوالي 10 سنوات، وفقاً للقناة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن إيران أنشأت "بالتعاون الوثيق مع حزب الله محاور سرية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، حيث تم على مر السنين نقل آلاف الشاحنات إلى جانب مئات الطائرات التي تحتوي على آلاف الصواريخ ومكونات الأسلحة الأخرى".



ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فقد "أصبحت الهجمات الإسرائيلية ممكنة بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تراكمت على مدى سنوات، حيث ألحق الجيش الإسرائيلي الضرر بقدرة حزب الله على تعزيز مخزونه من الأسلحة وبالتالي إطلاق النار على سكان إسرائيل".



وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ، هجمات واسعة النطاق والعديد من الاغتيالات بهدف إلحاق الضرر بالوحدة 4400 التي يقول إنها مسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية.