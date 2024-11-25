سقوط إصابات.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في جديدة مرجعيون

نفذ جيش العدو الإسرائيلي، مساء الإثنين، قصفاً جوياً استهدف منزلاً في بلدة جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن القصف أسفر عن سقوط إصابات في صفوف مواطنين كانوا يقطنون داخل المنزل.