شهيدان و9 جرحى في غارة على عبا... واستئناف البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبانٍ مدمّرة في صور

شن الطيران الحربي المعادي قرابة السادسة صباحا، غارة على بلدة دير الزهراني، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عبا ليلا، الى استشهاد ابراهيم علي ترحيني وعلي كامل سليمان، بعدما استهدفت غارة جوية معادية منزلين في حي البيدر في البلدة، ودمرتهما بالكامل، وادت ايضا الى وقوع 9 جرحى وإلحاق اضرار كبيرة بالمنازل المجاورة للمكان المستهدف.

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وشنت الطائرات الحربية المعادية قرابة العاشرة وعشرة دقائق من قبل الظهر، غارة على مبنى سكني في حي ريشوم في بلدة الدوير، ودمرته بالكامل.

وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة السادسة والربع صباحا، على حارة السيار في بلدة كفررمان، وافيد عن وقوع 3 جرحى.



كما استهدفت غارة ثانية، منطقة مفتوحة في دوحة كفررمان.

واستأنفت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والصليب الأحمر عمليات البحث عن مفقودين في المباني التي دمرها العدو ليل أمس الأول، في الغارات على مدينة صور.

وتعمل فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على ازالة الركام والحجارة عن الطرق، الناتجة عن الغارات التي شنها العدو على بلدة برج رحال يوم امس.

وشن الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة صباحا، غارة على أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة النهر.



كما استهدف أطراف زوطر لجهة مزرعة الحمرا بغارة مماثلة.

الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على بلدة الخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقنابل الانشطارية.



ونفذ الطيران غارة على منزل في جديدة مرجعيون، تسببت بتدميره وبإحداث حفرة بلغ قطرها حوالى 4 أمتار.

واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف مدمرا منزل الزميل محمد علي عليق ومنزل والدته عند مدخل البلدة بعد غارة مسيرة صباحا على وسط البلدة سقط فيها شهيد كما اغار على مركز تجاري فدمره.