رفض الخروج من منزله.. استشهاد احد اكبر المعمرين في النبطية بغارة اسرائيلية

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استشهد احد اكبر معمري ومربي الماشية في مدينة النبطية ابو حسين قدوح عن 91 عاما في غارة إسرائيلية أمس الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وكان الشهيد قدوح رفض الخروج من مدينته وصمد حتى استشهد في منزله.