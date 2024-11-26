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لبنان

رفض الخروج من منزله.. استشهاد احد اكبر المعمرين في النبطية بغارة اسرائيلية

Lebanon 24
26-11-2024 | 00:16
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استشهد احد اكبر معمري ومربي الماشية في مدينة النبطية ابو حسين قدوح عن 91 عاما في غارة إسرائيلية أمس الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وكان الشهيد قدوح رفض الخروج من مدينته وصمد حتى استشهد في منزله.
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اسرائيل

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