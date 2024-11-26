لليوم الثاني على التوالي... ارتفاع في أسعار المحروقات ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان الفي ليرة والمازوت 6 ألاف ليرة، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 8 الاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.422.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.462.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.347.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.420.000 ليرة لبنانية