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لبنان

تمهيداً للانسحاب.. الجيش الاسرائيلي يعيد تموضعه جنوباً

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:26
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إعادة التموضع في البلدات الحدودية التي احتلتها، تمهيدا للانسحاب منها.
وكان الجيش الاسرائيلي قد شن منذ ليل أمس سلسلة غارات على محيط بلدات الخيام وعيناتا وكونين وبنت جبيل والطيري وحانين ورشاف، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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