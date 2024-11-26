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لبنان

حمية: أعمال جرف الثلوج مستمرة وللتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
26-11-2024 | 02:42
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على منصة "إكس": "أعمال جرف الثلوج مستمرة على الطرق الجبلية على السلسلتين الغربية والشرقية. نؤكد على سالكي الطرق التقيد بتعليمات قوى الامن الداخلي لسلامتهم وتسهيل عمل آليات وزارة الأشغال العامة والنقل".
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