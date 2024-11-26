تدمير سور قلعة شمع الأثرية ومقام النبي شمعون الصفا والمنازل المحيطة بهما

بعد قيام جيش العدو الإسرائيلي أمس الإثنين بأعمال تفجير وحرق لمنازل ومحال تقع في النصف الشرقي لبلدة شمع، تكشفت اليوم ثار التدمير في سور قلعة البلدة الأثرية ومقام النبي شمعون الصفا والمنازل المحيطة بهما.

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(الصورة نقلا عن "الأخبار")