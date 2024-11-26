إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان برج البراجنة وتحويطة الغدير

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/9eDDIMNgpE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/9eDDIMNgpE
#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/8rw4zjAnj2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على… pic.twitter.com/8rw4zjAnj2