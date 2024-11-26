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لبنان

بدء إصلاح أعطال شبكة التوتر العالي والمياه في شبيل

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:36
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بدأ إصلاح أعطال شبكة التوتر العالي في شبيل بمؤازرة عناصر الجيش.
 
 
كما تقوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بإصلاح أعطال المياه.
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