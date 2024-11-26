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لبنان

بوريل: اتفاق وقف النار بلبنان شمل كل الضمانات إسرائيل

Lebanon 24
26-11-2024 | 03:47
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قبل ساعات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية في جلسة مسائية مرتقبة للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد مساع أميركية امتدت أشهرا، حث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب من أجل الموافقة.
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وأكد بوريل في تصريحات اليوم الثلاثاء أن الاتفاق المقترح يشمل كل الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل.

"لا عذر لعدم تنفيذه"
كما شدد على أنه " لا يوجد عذر لعدم تنفيذ وقف النار"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف قائلا:" علينا الضغط على إسرائيل حتى توافق على وقف النار في لبنان اليوم".
 
أما في ما يتعلق باللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق، فأوضح بوريل أن الجانب اللبناني طلب ضم فرنسا.

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "لدى إسرائيل تحفظات على ذلك".

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