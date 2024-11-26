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لبنان

العثور على جثة احد المفقودين في مبنى في صور

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:02
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عثر على جثة احد المفقودين خلال عمليات البحث  المستمرة من قبل فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية" كشافة الرسالة الاسلامية " في المبنى الذي تعرض لغارة مساء امس في مدينة صور، بحسب ما افاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام".
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