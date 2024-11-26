الصليب الأحمر انتشل جثمان شهيد قضى في منزله جراء غارة في جديدة مرجعيون

انتشل الصليب الأحمر اللبناني جثمان الشهيد المدني يوسف عبدالله من تحت الأنقاض في منزله في جديدة مرجعيون الذي استهدف بغارة عنيفة من الطيران الحربي الاسرائيلي ليل امس.





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