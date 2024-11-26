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لبنان

الصليب الأحمر انتشل جثمان شهيد قضى في منزله جراء غارة في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:13
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انتشل الصليب الأحمر اللبناني جثمان الشهيد المدني يوسف عبدالله من تحت الأنقاض في منزله في جديدة مرجعيون الذي استهدف بغارة عنيفة من الطيران الحربي الاسرائيلي ليل امس.

 
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