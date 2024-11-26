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لبنان

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية إبتداءً من إرتفاع ألف متر... وتغلق الطرقات والمدارس

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:16
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غطت الثلوج التي تساقطت بكثافة يوم أمس وصباح اليوم المناطق الجبلية كافة في الضنية، إبتداءً من المناطق التي ترتفع ألف متر فوق سطح البحر، وأغلقت أغلب الطرقات المؤدية إلى البلدات والقرى الجردية، إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي، خصوصاً الطريق الرئيسية التي تربط الضنية ـ الهرمل، وطريقي جرد النجاص وجرد مربين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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ودفع تساقط الثلوج للمرة الأولى بهذه الكثافة في المنطقة منذ سنوات في مثل هذه الأيام من السنة بالمدارس الرسمية والخاصة في البلدات والقرى الجردية التي يزيد إرتفاعها على ألف متر إلى إغلاق أبوابها وإبلاغ الأهالي بذلك عبر رسائل نصية أرسلتها لهم او عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي.
 
وترافق ذلك مع برد قارس وانخفاض كبير في درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية في مثل هذه الأيّام من السنة.
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