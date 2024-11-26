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لبنان

لقاءات ميقاتي في السرايا

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:41
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري صباح اليوم في السرايا وعرض معه كافة المستجدات وشؤونا وزارية.
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء دولة الرئيس وهو مطمئن لمسار الأمور باتجاه وقف إطلاق النار حسب المصالح اللبنانية والمصلحة العليا وهذا أمر مؤكد ، ونقلت له رسالة شفهية من غبطة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تتعلق بشؤون الطائفة ، كما تطرقنا في حديثنا الى ما بعد الحرب وما ينتظر البلد من تحديات."
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كما التقى الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وبحث معه اوضاع الجامعة اللبنانية.
كذلك استقبل المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وجرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.



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