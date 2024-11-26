حمية أعلن استمرار جرف الثلوج: للتقيد بتعليمات قوى الأمن

اشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الى ان "أعمال جرف الثلوج مستمرة على الطرق الجبلية على السلسلتين الغربية والشرقية. وطالب" سالكي الطرق التقيد بتعليمات قوى الامن الداخلي لسلامتهم وتسهيل عمل آليات وزارة الأشغال العامة والنقل".

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واعلن ان "عملية جرف الثلوج على المناطق الجبلية كانت وما زالت على جهوزية تامة قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة اليات الوزارة، وتأمين مادتي المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، وتم استئجار آليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من أموال الدولة اللبنانية".



ووجه الوزير حميه "شكره وإمتنانه إلى كل المياومين والمعنيين في مراكز"جرف الثلوج وفتح الطرقات"، لافتاً الى أن" ورش متعهدي الوزارة تعمل على تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة، كذلك تم توزيع الورش على النقاط الحمراء كافة". طالباً من سالكي الطرقات "عدم رمي النفايات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي، لأن المسؤولية تقع علينا جميعا وزارة ودولةً وشعباً".