Advertisement

لبنان

‎طوق أمني في محلة الخناق في طرابلس.. إليكم السبب

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1284003-638682193187609762.jpg
Doc-P-1284003-638682193187609762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضربت وحدات من الجيش طوقاً امنياً في محلة الخناق - طرابلس وذلك بعد ورود انباء عن وجود الغام وقذائف هاون مدفونة في المكان، ووصل خبراء من فوج الهندسة للكشف عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

‎ يُذكر انه خلال عملية حفر قبل أيام، تم العثور على قذيفة هاون قديمة العهد عمل الخبير العسكري في الجيش على نقلها من المكان.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2024-11-26
08:21 | 2024-11-26
08:21 | 2024-11-26
08:17 | 2024-11-26
08:12 | 2024-11-26
08:00 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24