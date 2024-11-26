‎طوق أمني في محلة الخناق في طرابلس.. إليكم السبب

Advertisement

ضربت وحدات من الجيش طوقاً امنياً في محلة الخناق - طرابلس وذلك بعد ورود انباء عن وجود الغام وقذائف هاون مدفونة في المكان، ووصل خبراء من فوج الهندسة للكشف عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".‎ يُذكر انه خلال عملية حفر قبل أيام، تم العثور على قذيفة هاون قديمة العهد عمل الخبير العسكري في الجيش على نقلها من المكان.