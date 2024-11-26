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لبنان

وزير الدفاع التقى سفير ارمينيا وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:06
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان.
 
وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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