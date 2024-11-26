عن إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان... تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس "لن نتسامح مطلقا مع أي خرق لوقف النار في لبنان".

وأضاف كاتس: "سنُدمّر أيّ منزل يُستخدم كقاعدة لهجمات ضدنا".

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وأشار إلى أنّ" أيّ محاولة لتهريب الأسلحة إلى "حزب الله" سيتمّ إحباطها".