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لبنان

عن إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان... تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:10
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس "لن نتسامح مطلقا مع أي خرق لوقف النار في لبنان".
 
 
وأضاف كاتس: "سنُدمّر أيّ منزل يُستخدم كقاعدة لهجمات ضدنا".
 
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وأشار إلى أنّ" أيّ محاولة لتهريب الأسلحة إلى "حزب الله" سيتمّ إحباطها".
 
 
 
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