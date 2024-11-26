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لبنان

بالصورة... حزام ناريّ في مُحيط مطار بيروت

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:28
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نفّذ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ حزاماً ناريّاً، واستهدف منطقة برج البراجنة قبل ظهر اليوم بـ6 غارات عنيفة جدّاً.
 
 
وشنّ العدوّ هذه الغارات قرب أنفاق المطار، في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
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المطار

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