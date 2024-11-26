بالصورة... حزام ناريّ في مُحيط مطار بيروت

نفّذ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ حزاماً ناريّاً، واستهدف منطقة برج البراجنة قبل ظهر اليوم بـ6 غارات عنيفة جدّاً.

وشنّ العدوّ هذه الغارات قرب أنفاق المطار، في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.