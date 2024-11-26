قرب مركز للجيش.. غارة إسرائيلية على بلدة عين التينة وهذا ما استهدفه العدوّ

‏‎أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارات على أطراف بلدة عين التينة في البقاع الغربيّ.

وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة محلاً لتصليح السيارات قرب مركزٍ للجيش.