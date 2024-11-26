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لبنان

قرب مركز للجيش.. غارة إسرائيلية على بلدة عين التينة وهذا ما استهدفه العدوّ

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:46
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‏‎أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارات على أطراف بلدة عين التينة في البقاع الغربيّ.
 
 
وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة محلاً لتصليح السيارات قرب مركزٍ للجيش.
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