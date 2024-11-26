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لبنان

وصول الطائرة الـ24 السعودية الى مطار بيروت محملة بالمساعدات الاغاثية

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:56
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 وصلت الطائرة الـ24 إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في اطار الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية للجمهورية اللبنانية.

وتحمل الطائرة على متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.
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