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لبنان

"الحزب" يستهدف كريات شمونة بصلية صاروخية

Lebanon 24
26-11-2024 | 06:00
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أن مجاهديها استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، بصلية من الصواريخ النوعية.

وفي بيان لاحق، أعلنت "المقاومة"، "ان  مجاهديها استهدفوا من داخل مدينة الخيام، دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مركز البلدية، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
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