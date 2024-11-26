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لبنان

بهاء الحريري: معادلة الجيش - الشعب - المقاومة لم تكن إلا عنواناً لإسقاط سلطة الدولة

Lebanon 24
26-11-2024 | 06:23
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 كتب  بهاء الحريري على منصة "اكس": "في الوقت الذي تتعلق آمال اللبنانيين بإتمام اتفاق وقفٍ لإطلاق النار والدمار والخراب الذي حل بوطننا لبنان، يحلو للبعض الحديث مجددا عن معادلة الجيش - الشعب - المقاومة، والتي لم تكن في الحقيقة إلا عنوانا لإسقاط سلطة الدولة وهيبتها وجر اللبنانيين إلى مصير مجهول". 
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اضاف:"‏إلى كل هؤلاء، نعود ونؤكد أن الخلاص الحقيقي للبنان، بعيدا من معادلات الهيمنة والسلاح، هو بالتطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، والتفاف جميع اللبنانيين خلف المؤسسة العسكرية، الضامن الوحيد لأمن لبنان على كامل ترابه.  ‏ونذكرهم مجددا بالمقولة الوطنية التي كان يرددها الشهيد رفيق الحريري (ما حدا أكبر من بلدو)".
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