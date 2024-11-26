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لبنان

هذا ما بحثه فرنجيه مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Lebanon 24
26-11-2024 | 06:45
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 استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمن، يرافقها المستشار السياسي شوقي امين التين، بحضور الدكتور جان بطرس.
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وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الراهنة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى مهام منظمة الصليب الاحمر في لبنان.
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