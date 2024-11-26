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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء... هذا موعدها

Lebanon 24
26-11-2024 | 06:56
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء في السرايا.
 
 
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