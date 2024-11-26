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لبنان

مولوي: هناك تفاؤل حذر

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:04
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية بسام مولوي للمستجدات السياسية والميدانية والأوضاع الأمنية.

وبعد اللقاء، قال مولوي: "اطلعنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل الاجواء التي يقوم بها ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهود المبذولة للوصول الى نتيجة تحمي لبنان واللبنانيين وتؤدي الى وقف اطلاق النار حماية كل لبنان وحماية الجنوب".
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واضاف: "ان شاء الله نقول ان هناك تفاؤلا حذرا ونحن من هنا ندعو اللبنانيين الى الحذر في الساعات المقبلة والإنتباه وان شاء الله التفاؤل يغلب على ما سواه جهو بري وميقاتي ان شاء الله ستثمر خيراً".

وقال إنّه أطلع بري على عمل وزارة الداخلية، لافتا الى أنه "قام بجولة افق على الوضع الامني خاصة في المرحلة السابقة يعني في الشهرين الاخيرين حيث أثبت اللبنانيين الوطنية العالية وإحتضانهم لبعضهم بشكل كبير حيث كان الضيف والمضيف واحد بكل انحاء لبنان ان شاء الله خيراً ننتظر ولو بحذر ويعطيكم العافية".
 
كما استقبل رئيس المجلس سفيرة بولندا الجديدة الكساندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.
 
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