سلسلة عمليات لحزب الله.. وهذا ما استهدفه للمرّة الأولى

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه استهدف للمرة الاولى معسكر تدريب لقوات المشاة في شفي تسيون جنوبي نهاريا، كما استهدف تجمعات في مستوطنتي المنارة وأفيفيم، وهاجم بمسيّرات انقضاضية ثكنتي معاليه غولاني وموقع حبوشيت.

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