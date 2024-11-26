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لبنان

جعجع استقبل القائم بأعمال السفارة الكويتية في زيارة وداعية

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:28
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان عبدالله شاهين في زيارة وداعية.

وكانت مناسبة عرض في خلالها المجتمعون لآخر التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة.
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