جعجع استقبل القائم بأعمال السفارة الكويتية في زيارة وداعية

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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان عبدالله شاهين في زيارة وداعية.وكانت مناسبة عرض في خلالها المجتمعون لآخر التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة.