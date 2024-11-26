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لبنان

خلال الساعات المقبلة... هذا ما ستقوم به إسرائيل في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:12
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الطائرات الحربيّة ستشنّ هجوماً جويّاً نهائيّاً واسعاً خلال الساعات المقبلة.
 
 
وأشارت إذاعة جيش العدوّ إلى أنّ الغارات ستستهدف "البنية التحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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