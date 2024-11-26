خلال الساعات المقبلة... هذا ما ستقوم به إسرائيل في الضاحية الجنوبية

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الطائرات الحربيّة ستشنّ هجوماً جويّاً نهائيّاً واسعاً خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إذاعة جيش العدوّ إلى أنّ الغارات ستستهدف "البنية التحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.