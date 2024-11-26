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لبنان

بيان مهم لمصرف لبنان... هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:21
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أصدر مصرف لبنان بيانًا يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الأول المقبل للمستفيدين من التعميمين 158 و166.
 
 
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