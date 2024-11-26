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لبنان
حصيلة أوليّة لـ"غارة النويري"... ما هو عدد الشهداء والجرحى؟
Lebanon 24
26-11-2024
|
08:34
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على النويري في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ست وعشرين آخرين بجروح.
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ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
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