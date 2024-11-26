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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على النويري في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ست وعشرين آخرين بجروح.ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.