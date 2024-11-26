رغم التهديدات.. مواطنون يعودون إلى الضاحية لهذا السبب

مع اقتراب التوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار، بدأ عدد من المواطنين بتفقد منازلهم المتضرّرة بشدّة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، على الرغم من التهديدات والإنذارات الإسرائيليّة.



ويقول مواطنون إنّهم يقومون بتنظيف وترتيب منازلهم قبل التأكد من التوصّل إلى اتّفاق نهائيّ، لإعادة ترميم بيوتهم المتضرّرة.

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