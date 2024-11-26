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لبنان

رغم التهديدات.. مواطنون يعودون إلى الضاحية لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2024 | 08:49
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مع اقتراب التوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار، بدأ عدد من  المواطنين بتفقد  منازلهم المتضرّرة بشدّة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، على الرغم من التهديدات والإنذارات الإسرائيليّة.

ويقول مواطنون إنّهم يقومون بتنظيف وترتيب منازلهم قبل التأكد من التوصّل إلى اتّفاق نهائيّ، لإعادة ترميم بيوتهم المتضرّرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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