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لبنان

حمية: الحذر مطلوب ولننتظر الساعات المقبلة

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:55
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 لفت وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه إلى أن "صحيح اننا نفاوض مع العدو الإسرائيلي بشكل غير مباشر، انما الحذر مطلوب، وما قاله الرئيس بري: "ما تقول فول ليصير بالمكيول"، وشدد على أن "هدفنا الأول وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وباقي الامور تناقش في مجلس الوزراء"، وقال: "عندما يفوض "حزب الله" الرئيس بري بهذا الموضوع التنسيق يكون على اعلى المستويات انما العبرة بالخواتيم ولننتظر الساعات المقبلة".
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واكد ان "وزارة الاشغال بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، ومنذ اليوم الأول للعدوان، كنا وما زلنا الى جانب اهلنا، والوزارة ستكون الى جانبهم لرفع الأنقاض والردميات وفتح الطرقات"، وشدد على ان "اهل الجنوب سيعودون الى اخر شبر كما وعدهم سماحة الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله الذي ترك فينا الكثير من تفكيرنا وبيئتنا ومجتمعنا ومقاربتنا للأمور الوطنية للبنان الذي هو لجميع أطيافه"، كما اكد "ان أهل الأرض سيعودون الى اراضيهم لأخر شبر من الجنوب، كما ان هذه البيئة أثبتت بالأفعال وليس بالأقوال ان العدو الإسرائيلي مهما كانت اهدافه "أهلنا بدن يرجعوا الى أرضن، يا بدنا نحضن التراب لآخر شبر أو التراب بيحضننا"، وقال: "نحن من محبّي الحياة، انما نريد العيش بكرامتنا وبسيادتنا على ارضنا ونحن لا ننسى اننا كدولة وحكومة لبنانية لنا حق السيادة على كامل اراضينا".

 
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