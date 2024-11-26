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لبنان

قائد الجيش استقبل تيمور جنبلاط على رأس وفد

Lebanon 24
26-11-2024 | 09:12
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة" اللقاء الديمقراطي".

 وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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