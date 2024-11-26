تحذير إسرائيليّ جديد... هذه الأهداف ستُقصف خلال الساعات المُقبلة

أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه على المدى القريب، سوف يقوم الجيش الإسرائيليّ بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن.





وقال: "يا سكان لبنان، في الساعات المقبلة سوف نبلغ سكان مباني يستخدمها حزب الله بضرورة اخلائها حفاظًا على سلامتكم وفق الخرائط التي سيتم نشرها".

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