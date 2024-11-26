تحذير إسرائيلي إلى سكان صيدا وصور: غادروا فوراً

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة منطقتيْ صور وصيدا وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/KGzftqdbDe