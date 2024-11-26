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لبنان

إستهداف منزل في حوش الغنم - زحلة ومعلومات عن اصابات

Lebanon 24
26-11-2024 | 09:55
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إستهدف العدوّ الإسرائيلي منزلاً في حوش الغنم - قضاء زحلة.

وأشارت المعلومات إلى وقوع اصابات.
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