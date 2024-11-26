داخل منزل... العثور على جثث لـ3 شبان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثث تعود لـ3 شبان داخل منزل في بلدة مكسة في البقاع الأوسط.

وقالت مصادر إنّ الشبان ربما ماتوا اختناقاً بسبب التدفئة على الفحم.