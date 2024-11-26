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لبنان

داخل منزل... العثور على جثث لـ3 شبان

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثث تعود لـ3 شبان داخل منزل في بلدة مكسة في البقاع الأوسط.
 
 
وقالت مصادر إنّ الشبان ربما ماتوا اختناقاً بسبب التدفئة على الفحم.
 
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