بالصور... تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان هذه المناطق في بيروت

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸راس بيروت
🔸المزرعة
🔸مصيطبة
🔸زقاق البلاط
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن… pic.twitter.com/MtTfkxvFY7
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸راس بيروت
🔸المزرعة
🔸مصيطبة
🔸زقاق البلاط
⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن… pic.twitter.com/MtTfkxvFY7