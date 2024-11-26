بالصور... تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان هذه المناطق في بيروت

#عاجل انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸راس بيروت

🔸المزرعة

🔸مصيطبة

🔸زقاق البلاط



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن… pic.twitter.com/MtTfkxvFY7