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لبنان

"غارة النويري".. 7 شهداء و37 جريحاً

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:22
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على النويري في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة سبعة وثلاثين آخرين بجروح. 
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ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.
 
 
 
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النويري

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