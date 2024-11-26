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لبنان

العدو الاسرائيلي يشنّ غارة على جرود القبيات.. ماذا في المعلومات الاولية؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 11:53
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شن العدو الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، غارة على منزل في منطقة الشنبوق في جرود القبيات وعلى الحدود بين القبيات ومنطقة الهرمل في الرويمة، ما أدى الى سقوط إصابات.


ونقلت الإصابات إلى مستشفى "سيدة السلام"، في القبيات.
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