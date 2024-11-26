العدو الاسرائيلي يشنّ غارة على جرود القبيات.. ماذا في المعلومات الاولية؟

شن العدو الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، غارة على منزل في منطقة الشنبوق في جرود القبيات وعلى الحدود بين القبيات ومنطقة الهرمل في الرويمة، ما أدى الى سقوط إصابات.





ونقلت الإصابات إلى مستشفى "سيدة السلام"، في القبيات.

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